На трассах Челябинской области будут круглосуточно дежурить дорожные службы

В связи с обильными снегопадами за состоянием федеральных трасс Челябинской области будут круглосуточно следить подрядные организации. Им поручено подготовить для уборки снега всю имеющуюся технику и принять меры по предотвращению гололеда. Об этом сообщают в учреждении «Управление дорог “Южный Урал”».

«Также водителям необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки: не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон», — отмечают в ФКУ «Упрдор “Южный Урал”».

По данным гидрометцентра региона, сильный снег и метели сохранятся в Челябинской области на ближайшие сутки. Завтра днем, 21 февраля, ожидается до –13 градусов с порывами ветра до 17 м/c. На дорогах прогнозируется сильная гололедица и снежные заносы.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, отмечая, что из-за погоды повышен риск возникновения ДТП.