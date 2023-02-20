Минздрав Удмуртии представил график работы больниц 23 февраля и 8 марта

В режиме выходного дня будет работать поликлиническое звено медучреждений Удмуртии 23 февраля и 8 марта, сообщает пресс-служба минздрава республики. Служба скорой помощи продолжит работать в обычном режиме, а детская амбулаторно-поликлиническая и стоматологическая службы в эти дни принимают по режиму выходного с 8:00 до 14:00.

С 24 по 25 февраля неотложная медпомощь в амбулаторно-поликлинических условиях, работа дежурного врача и обслуживание вызовов на дому, а также работа пунктов вакцинации пройдет по режиму субботы с 8:00 до 14:00. Работа детской амбулаторно-поликлинической службы также в режиме выходного дня.

26 февраля работа дежурного врача-педиатра, в том числе с оказанием неотложной медицинской помощи, организовала в период с 8:00 до 14:00. Работа детской амбулаторной стоматологической службы, в том числе оказание неотложной медицинской помощи, также организовано в режиме выходного дня.