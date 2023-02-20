В Горячем Ключе на 4 года осудили подростка, избившего и облившего кипятком соседа

Подросток из Горячего Ключа в ссоре избил ножом соседа и облил его кипятком. За покушение на убийство суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

2 ноября 2022 года около 22 часов в квартире, расположенной в поселке Первомайском на ул. Терешковой, 14а, 17-летний подросток употреблял алкоголь с 52-летним соседом. Между ними произошла ссора, и несовершеннолетний не менее 15 раз ударил мужчину ножом. Когда сосед упал, подросток продолжил бить его руками и ногами по голове и телу. После этого он облил его кипятком, причинив ранения и термические ожоги туловища. В реанимационном отделении городской больницы мужчине оказали медпомощь, и он остался жив.

Подросток полностью признал вину и обратился с явкой с повинной. Горячеключевской городской суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Смягчающим обстоятельством помимо несовершеннолетнего возраста и явки с повинной суд признал противоправное поведение мужчины, который проявлял агрессию и оскорблял подростка.

Татьяна Ручкина

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