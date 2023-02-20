Пермский политолог вышел из движения «Голос»

Пермский политолог Виталий Ковин (признан в РФ иностранным агентом) вышел из движения в защиту прав избирателей «Голос» (также внесено Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом господин Ковин написал в своем телеграм-канале. «Выход из “Голоса” — это вынужденная, но необходимая мера, которая продиктована моими личными соображениями о том, как пережить нынешний морок. С самим “Голосом” ничего не случилось, он в порядке, насколько это возможно в существующих условиях, со всеми своими иноагентскими статусами и другими обременениями»,— объяснил политолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Он добавил, что, несмотря на выход из движения, продолжит «изучать российские выборы и то, что от них осталось», а также «организовывать в Пермском крае независимое гражданское наблюдение». «“Голос” дал мне очень многое. Всего не перечислишь! Он дал мне новую профессию. Он познакомил меня с замечательными людьми. Российское сообщество наблюдателей — это нечто особенное, такого нет нигде в мире. Он дал мне общественную цель — честные, свободные и конкурентные выборы — к которой мы продолжим двигаться только теперь уже параллельными курсами»,— отметил Виталий Ковин.

Движение «Голос» занимается наблюдением за выборами в России, составляет карту нарушений и привлекает экспертов для анализа выборного процесса. В августе 2021 года движение было включено в реестр иноагентов.