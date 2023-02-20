Численность народного ополчения Белоруссии может достигать 150 тыс. человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили проект закона «О народном ополчении». Его численность может составить до 150 тыс. человек, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы провели расчеты, численность будет от 100 до 150 тыс. человек по всей Беларуси, которые могут быть привлечены. Но это добровольцы, их может быть и больше»,— рассказал министр, которого цитирует издание «Беларусь сегодня».

По его мнению, структуры народного ополчения больше будут востребованы в сельской местности. «Это касается и городов, но решения о создании будут принимать непосредственно на местах соответствующие руководители. Может, в Минске и не нужно будет народное ополчение создавать... Мы увидели, что больший запрос именно в сельской местности, там, где на несколько сельсоветов может быть только один участковый»,— пояснил господин Хренин.

Создать в Белоруссии народное ополчение поручил Александр Лукашенко. Первый отряд был сформирован в сентябре 2022 года в Могилевской области, в него вошли 22 человека. В том же месяце господин Лукашенко поручил проверить военные силы и ополченцев. В октябре Виктор Хернин сказал, что региональная группировка войск Белоруссии и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства в случае обострения ситуации на западном направлении.

Лаура Кеффер