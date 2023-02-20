В Краснодаре строителя теплицы осудили на 12 лет за убийство двух знакомых

Жителя Краснодара Артура Мешкова суд признал виновным в убийстве двух человек и назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина работал строителем теплицы на одном из участков. 18 апреля 2022 года туда пришли его знакомые и начали пить алкоголь. Когда Артур Мешков закончил работу, он попросил их покинуть территорию участка, но они в грубой форме отказались. Из-за этого между ними произошла драка, в ходе которой Мешков ударил деревянной доской одного из мужчин не менее 91 раза и другого не менее 36 раз. От полученных травм мужчины скончались на месте. Артур Мешков вывез трупы и личные вещи погибших на своем автомобиле и бросил их вблизи дома в поселке Белозерный.

Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Суд лишил его свободы на 12 лет, с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Татьяна Ручкина

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