МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололеде 21 февраля в Свердловской области

В Свердловской области во вторник, 21 февраля, ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед, на дорогах гололедица в виде снежного наката, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, это может вызвать осложнение дорожной обстановки, «поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными».

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, на этой неделе в регионе ожидается преобладание значительной облачности. «Колебания температуры будут довольно заметными: 21-22 февраля ночью -14°…-19°, днем -4°…-9°. Самыми холодными днями предполагаются 24-25 февраля: ночью -15°…-20°, в низинах и горах -26°, днем -7°…-12°; в последние дни месяца потеплеет: ночью -8°…-13°, днем 0°…-5°»,— пояснила синоптик.

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Диана Сунагатуллина