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Назначен новый начальник Саратовской таможни

Саратовскую таможню возглавил Андрей Беляев. Он возглавил ведомство сегодня в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы России, сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина по итогам встречи главы региона с господином Беляевым.

Роман Бусаргин напомнил, что Саратовская область – приграничная территория, протяженность госграницы составляет 552 км. Андрей Беляев отметил, что намерен уделить особое внимание приграничной зоне с Республикой Казахстан.

Господин Беляев родился в Кореновске Краснодарского края, окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи, служит в таможенных органах с 1993 года - прошел путь от инспектора до начальника таможни.

Работал заместителем и первым заместителем начальника в Минераловодской и Волгоградской таможнях, возглавлял Ставропольскую и Ростовскую таможни, с октября 2018 года был замначальника Южного таможенного управления, с июня 2020 года – начальником Сахалинской таможни.

Предыдущий начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников в прошлом году избрал в гордуму и сейчас является ее председателем.

Марина Ковалева

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