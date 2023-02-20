Рауфа Рахимова выиграла суд с администрацией главы Башкирии

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии отменила решение Кировского райсуда Уфы и частично удовлетворила иск медиа-менеджера Рауфы Рахимовой к администрации главы республики о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе ВС Башкирии.

Судебная коллегия признала не соответствующим действительности комментарий пресс-секретаря главы республики Дианы Ихсановой в ИА «Башинформ», в котором та утверждала, что причиной ухода медиа-менеджера из состава регионального СПЧ послужило якобы «неоднократное нарушение этики». Сама Рауфа Рахимова говорила, что покинула совет по собственному желанию.

Спорный комментарий должен быть удален. Администрация главы Башкирии обязана опубликовать на сайте агентства опровержение в течение 15 дней со дня вступления его в законную силу. С администрации судебная коллегия также взыскала 10 тыс. руб. в пользу истца в качестве компенсации морального вреда, сама она просила 5 млн руб.

Мотивировочная часть постановления суда пока не изготовлена.

Ранее, отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции отмечал, что «анализ оспариваемых истцом высказываний свидетельствует об отсутствии в них сведений, которые с определением законодательства содержат признаки порочащих сведений», так как не содержат утверждения о нарушении истцом действующего законодательства.

Венера Хисамова

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