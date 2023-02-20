Жительницу Фролово подозревают в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну

В отношении 38-летней жительницы Фролово Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает СУ СК.
По данным следствия, 14 февраля горожанка, находясь у себя в частном доме по улице Строителей вместе с двухлетним сыном, легла спать. Проснувшись на следующий день, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.
Как установили следователи, в доме работала газовая печь, в конструкции дымохода которой выявлены нарушения. При наличии таких нарушений использовать печь для обогрева было запрещено. Женщина якобы знала о неисправности, но зажгла газовую горелку печи и легла спать.
Причиной смерти мальчика стало отравление угарным газом.
Проводятся следственные действия.