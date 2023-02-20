В Белгородэнерго стартовал проект «Экотранспорт»

В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» запущен проект по сравнению эксплуатационных характеристик автомобилей, работающих на электричестве, бензине и газомоторном топливе.

Фото: Белгородэнерго

Основная цель исследования – определить наиболее эффективный вид транспорта для использования в производственной деятельности в городской среде.

Участие в исследовании принимают 18 бригад учета электроэнергии и оптимизации потерь Белгородских электрических сетей. В своей работе они используют различные виды транспортных средств: автомобили на газомоторном топливе (метане), электромобили, технику с ДВС (двигатель внутреннего сгорания).

В ходе эксперимента энергетики и автоэксперты будут анализировать результаты эксплуатации автомашин, периодически делая замеры, сравнивая характеристики по нескольким показателям, и затраты. В первую очередь, на газ, электричество и топливо, а также приобретение расходных материалов, запчастей и трудозатрат на выполнение самого ремонта машин.

Автомобили сравниваются с равной по категории техникой, работающей на разных или альтернативных видах топлива.

Кроме этого, инициаторы планируют определить, как долго сможет работать аккумулятор электромобиля в условиях ежедневного многочасового передвижения по городу в разное время года. Дополнительными критериями станут анализ пробега, количество выездов, поломок и выполненных задач. Удобство и эффективность машин в ходе специально организованного тест-драйва оценит независимый специалист по городскому альтернативному транспорту Константин Кошкин.

«У каждого из сравниваемых автомобилей есть свои сильные стороны. Анализ покажет, насколько целесообразно использовать тот или иной вид транспорта и топлива для решения производственных задач. Насколько будут снижены выбросы вредных веществ в окружающую среду. Отрицать экологическую повестку сегодня невозможно, поэтому мы тоже задумались, как сделать воздух, которым мы дышим, чище», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.