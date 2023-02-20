Число вакансий в сфере продаж на «Авито» в Челябинске выросло на 92%

В январе количество вакансий в сфере продаж на «Авито» в Челябинске выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Активность соискателей при этом увеличилась на 46%. Об этом сообщают эксперты «Авито Работы».

В Челябинске преимущественно ищут сотрудников в сферу продаж на полный рабочий день (50%) или на сменный график труда (41%). Больше других работодатели ищут линейный персонал: продавцов-консультантов — 29% от общего числа вакансий в сегменте, и кассиров (19%). Востребованность этих позиций связывают с высокой ротацией кадров в сфере, выходом на рынок новых продуктов и брендов, развитием новых форматов торговых точек.

Медианная зарплата в сфере продаж в Челябинске в январе составила 30 тыс. руб. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сегменте стали торговые представители (45 тыс. руб.) и менеджеры по продажам (50 тыс. руб.).

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель отмечает, что развитию сферы продаж способствуют цифровизация и рост электронной торговли. «Традиционный ритейл всё теснее сращивается с онлайн-торговлей. В ближайшее время мы ожидаем рост спроса на логистов, работников склада, комплектовщиков, что связано с популярностью доставки», — комментирует Артем Кумпель.