Массовая драка со стрельбой произошла у бутик-отеля в Санкт-Петербурге, задержаны шесть человек

Участниками массовой драки у бутик-отеля «Гамма» в Санкт-Петербурге стали несколько десятков человек. Конфликт произошел на набережной Обводного канала около 17:00 19 февраля, задержаны шесть человек, сообщает 78.ru.

В этот день в отеле проводилась свадьба, и многие гости ушли после концерта, на котором выступала группа Artik & Asti. По предварительной информации, один из гостей сильно напился, после чего получил от другого участника праздника кулаком по лицу. В ответ один из его охранников несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

В больнице оказались двое пострадавших. У одного была рана в поясничной области, другому диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также ушиб мягких тканей головы и шеи.

Александр Просяник, Санкт-Петербург