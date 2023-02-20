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Суды двух инстанций обязали администрацию Волгограда отремонтировать дорогу

Администрацию Волгограда обязали отремонтировать дорогу в Советском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Городская прокуратура вместе с отделом ГИБДД по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения в границах дороги от поселка Песчанка (от трассы «Волгоград–Каменск-Шахтинский» М-21) до ул. Широкой (поселок Горьковский) Советского района. Установлено, что на этом участке есть дорожные дефекты: выбоины, просадки, проломы.

В суде установили, что за администрацией городского округа – город герой Волгоград признано право собственности на эту дорогу протяженностью 1570 кв. м от ул. Широкая до поселка Песчанка. Ответчик не смог доказать, что содержит дорогу надлежащим образом.

Суд пришел к выводу, что невыполнение органом местного самоуправления установленных требований безопасности создает угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц, участвующих в дорожном движении на спорном участке дороги.

По решению суда дорога должна быть отремонтирована в течение 12 месяцев с момента вступления его в силу. Ответчик обжаловал решение, однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта.

Марина Ковалева

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