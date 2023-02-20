В Ярославле введут реверсное движение трамваев

На время замены трамвайных путей в Ярославле будут введено реверсное движение трамваев. Об этом на заседании комитетов областной думы заявила директор областного департамента транспорта Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Депутаты поинтересовались у главы дептранса, как будет организовано движение трамваев на самых проблемных участках - улицах Бабича и Чкалова, когда будет идти замена трамвайных путей в рамках реализации концессионного соглашения.

«В целом мы обсуждаем концепцию модернизации таким образом, чтобы организовывалось реверсное движение в однопутном направлении, чтобы минимизировать факты закрытия. Если факты закрытия будут все-таки необходимы, будем рассматривать варианты, как это замещать другими видами транспорта», — ответила Татьяна Черемных.

Представитель концессионера ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров сказал, что замена трамвайных путей начнется уже в 3-4 квартале 2023 года. В Общероссийском народном фронте видят проблемы в работах на улице Блюхера, где «трамвайные пути находятся в яме, их физически нужно поднимать». Но какой-либо конкретики по работам у концессионера пока нет.

«В рамках существующего проекта нет готовой проектно-сметной документации. И очевидно, что все технические решения, которые мы сейчас разрабатываем, мы будем согласовывать с концедентом (правительство Ярославской области - Ъ-Ярославль). Нет такого, что мы что-то напроектировали, а вы потом это приняли», — заявил господин Федоров.

Андрей Иванов