Рианна установила несколько рекордов для книги Гиннесса. Один из них — наибольшее количество синглов № 1 за год. В 2010 певица выпустила четыре песни, которые заняли первые строчки чартов: «Rude Boy», «Love The Way You Lie», «What’s My Name?» и «Only Girl (In The World )»

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images