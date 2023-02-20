В Половинском округе прокурор потребовал устранить нарушения в работе газовой заправки

Прокуратура направила в Половинский районный суд иск с требованием обязать владельца незаконно эксплуатируемой автогазозаправочной станции (АГЗС) в селе Половинное поставить ее на учет. Самого предпринимателя надзорное ведомство попросило заставить получить соответствующую лицензию на работу. Об этом сообщают в прокуратуре Курганской области.

Установлено, что индивидуальный предприниматель эксплуатировал автогазозаправочную станцию без лицензии. У него не было лицензии на этот вид деятельности, а заправка не состояла на учете в реестре опасных производственных объектов. Также на АГЗС не проводилась аттестация по основам промышленной безопасности.

В сентябре 2022 года предпринимателя привлекли в административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Ему назначили штраф в 200 тыс. руб., который он оплатил. Поскольку владелец заправки не устранил нарушения, прокурор Половинского района направил требования в суд.