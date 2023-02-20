«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие активы покупать инвесторам? На что стоит обратить внимание на глобальном рынке? И какие тенденции прослеживаются в энергетическом секторе? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андреем Ваниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Каким образом решения западных стран об ограничении цен влияют на российскую нефть и нефтепродукты? Что происходит с нашим бизнесом и компаниями?

— В последние несколько месяцев влияние стало более ощутимо. Много говорят про дисконты, про стоимость российской нефти, марки Urals. Однако тут очень много разных мнений — насколько это большой дисконт, у каких компаний, в каких портах — и неясности. Но, к сожалению, эти дисконты увеличились, и, наверное, следствие этого — быстрые налоговые изменения со стороны российского правительства о привязке налогообложения к бренду с определенным дисконтом. Сам факт, что есть эти изменения, говорит о том, что воздействие, к сожалению, есть. Но, опять же, некритичное.

— Выходит, что компании с маленьким дисконтом в выигрыше, потому что НДПИ будут считать по максимальной стоимости, и они заплатят справедливые налоги. Но постепенно дисконт будет уменьшаться, и хорошо, что хоть какой-то рыночный ориентир назначили — Brent, потому что Urals не торгуется. Получается такая модельная цена. А как это будет влиять на финансовые результаты нефтяного бизнеса, с вашей точки зрения?

— Действительно, особенно пострадают те, кто продает сейчас с большим дисконтом. Но важно понимать, что сейчас исторически нефть в целом находится на достаточно высоких уровнях. И пока, на наш взгляд, если ориентироваться на доходности российских компаний в 2018-19-м, то рост, который произошел в 2021-22-м, пока еще все это компенсирует. А вот вопрос о дальнейшем росте остается открытым. Но пока с учетом высоких цен на нефть, открытия Китая и так далее мы считаем, что текущие дисконты вполне позволяют российским компаниям продолжать продавать нефть и нефтепродукты с доходом.

— Стратегический момент — это монетарная политика нашего Центрального банка. На последнем заседании ставку не поменяли, указали, что краткосрочно проинфляционные риски растут. Каких действий вы ожидаете от нашего регулятора?

— Банк России выступил с вполне ожидаемым прогнозом, может быть, немножко напугал рынок возможным повышением, хотя это скорее сигнал о том, что не надо ждать понижения. Потому что все понимают, что весной этого года российская инфляция за счет высокой базы прошлого года снизится и, может быть, даже ниже 4%. И Центральный банк четко сказал, что это временный фактор, мы будем ждать лета, и по крайней мере пока снижения не будет.

Но, на наш взгляд, и повышения, скорее всего, тоже не будет, потому что все-таки российская экономика испытывает трудности. Поэтому думаем, что ставки останутся на текущем уровне до лета, может быть, до осени. А дальше все будет зависеть от инфляции, которая будет реализовываться, когда пройдет эффект высокой базы.

— Мы упомянули ситуацию на нефтяном рынке, монетарную политику ЦБ, но еще есть геополитика. С вашей точки зрения, что сейчас инвесторов больше беспокоит из этих трех трендов?

— Все-таки геополитика остается главным фактором. И мы тут делали обзор, согласно результатам которого дивиденды в 2023 году будут с двузначными суммами. Но, к сожалению, пока фондовый рынок в лучшем случае нащупал дно, впитал весь геополитический негатив, и пока рынок не снижается, а даже потихонечку растет. Поэтому, безусловно, к сожалению, геополитика — это фактор №1 и, на наш взгляд, и будет оставаться таким.