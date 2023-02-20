Владимир Путин назначил новых судей в Краснодарском крае

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в районных и городских судах Краснодарского края. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Судьями Краснодарского краевого суда назначены Виолетта Бондарева, Александра Гайтына, Светлана Егорова, Анастасия Седова, Сергей Смирнов и Наталья Щербак. Судьей Гулькевичского районного суда стала Татьяна Шевчук, Красноармейского районного суда — Ольга Горб, Северского районного суда — Юлия Титова. Также назначения прошли в столице Кубани: судьей Ленинского райсуда Краснодара стала Екатерина Аноприенко, Октябрьского райсуда Краснодара — Дарья Ищенко.

Изменения также произошли и в соседних республиках. Председателем Красногвардейского районного суда Адыгеи стал Владимир Безуглов. Судьей Майкопского горсуда стал Михаил Сапунов. Должность судьи Арбитражного суда республики получила Замира Чирг.

Судьей Верховного суда Крыма назначили Александра Вороного. Зампредседателя Ялтинского горсуда стала Александра Алтунина. Должность судьи Джанкойского райсуда занял Алексей Решетнев, Сакского райсуда — Наталья Степанова.

В Севастополе судьей Арбитражного суда стала Милена Бойков. Судьей Ленинского райсуда назначен Кирилл Карманов.

Татьяна Ручкина

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