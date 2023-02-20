Выбрали подрядчика для перевозок пассажиров из Челябинска до микрорайона Белый Хутор

Подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для организации перевозок пассажиров по регулируемому тарифу из Челябинска до пригородного микрорайона Белый Хутор. При начальной цене 376,4 млн руб. выполнить работы за 351,9 млн руб. предложило ООО «Запсибавто» (Тюмень). Заказчиком выступило казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

Подрядчику предстоит выполнять перевозки по маршруту № 136К «Белый Хутор — Железнодорожный вокзал» с 1 апреля 2023-го по 31 декабря 2025 года. Первый рейс будет отправляться из загородного микрорайона в 6 часов, последний — в 20:45. Согласно техзаданию, исполнителю нужно будет вывести на линию не более 12 автобусов зеленого цвета, выпущенных не ранее июня 2022 года. Транспортные средства должны быть оснащены минимум 23 сидячими местами, кондиционерами и валидаторами.