Вертолет Eurocopter совершил аварийную посадку в Кузбассе в районе горы Топхан

В Кемеровской области жесткую посадку совершил вертолет AS350 B3МИ компании «Аэрогео», сообщили «Ъ-Сибирь» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Авиапроисшествие произошло в районе горы Топхан около 14:00 по местному времени.

«Состояние экипажа и пассажиров уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия»,— отметили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали, что на борту вертолета находились десять человек. Один из них погиб, еще один пострадал. В администрации Междуреченска также подтвердили факт происшествия. «Инцидент произошел. На месте происшествия работает МЧС»,— уточнили в мэрии. В МЧС ситуацию пока не комментируют.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Для производства следственных и процессуальных действий на место жесткой посадки вертолета выехали следователи и криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Оксана Павлова, Игорь Лавренков, Кемерово