Тюменским ветеранам ВОВ выплатят 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) из Тюменской области получат к Дню Победу выплату в размере 10 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что выплаты получат узники фашистских концлагерей, а также тюменцы, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак.

По 5 тыс. руб. получат тюменцы, награжденные орденами или медалями СССР или проработавшие в тылу в период ВОВ не менее шести месяцев, а также тюменцы, родившиеся до 31 декабря 1931 включительно, и дети погибших или пропавших без вести участников ВОВ.

По 2 тыс. руб. выплатят тюменцам, которые родились до 9 мая 1945 года включительно.

Всего ко Дню Победу выплаты должны получить почти 45,8 тыс. жителей Тюменской области. Подобную поддержку тюменские власти оказывают ежегодно.

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