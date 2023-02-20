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Коммерсантъ FM
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Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает должность, сообщила пресс-служба ЦБ. Господин Вестеровский перейдет на работу в Сбербанк.

Руслан Вестеровский

Руслан Вестеровский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руслан Вестеровский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России: от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок»,— заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В Сбербанке сообщили, что господин Вестеровский займет пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием». Игорь Кобзарь, исполнявший обязанности лидера блока, продолжит карьеру в Сбере в должности вице-президента, генерального директора «Сбербанк страхование жизни».

Руслан Вестеровский работал в ЦБ с 2015 года. Сначала он занимал пост директора департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, с 2017 года стал заместителем председателя. В октябре 2018 года был назначен членом Совета директоров ЦБ.

Лаура Кеффер

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