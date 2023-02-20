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МегаФон обеспечил связью и 4G-интернетом еще 4,5 тыс. жителей Прикамья

МегаФон установил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в небольших селах и деревнях Прикамья. Доступ к мобильной связи и скоростному интернету впервые появился у 4,5 тыс. жителей региона. Проект реализуется в рамках сотрудничества с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Инженеры МегаФона запустили телеком-объекты в населенных пунктах Асово, Бымок, Куземьярово, Соколово, Уймуж, Юбилейный. Стабильный сигнал и 4G-покрытие появилось также на территории деревень Новая Казанка и Верх-Шлык. Для максимального радиуса охвата сети специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили телеком-оборудование на высоте 15–30 метров от земли.

«Мы видим, что жители сельских территорий активно осваивают цифровые возможности. Наши абоненты, которые недавно получили доступ к современным телеком-услугам, уже ежедневно скачивают объем информации, сравнимый с отправкой 50 тыс. фотографий. Самыми активными пользователями мобильного выхода в сеть стали жители населенных пунктов Куземьярово, Уймуж и Бымок», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Сельчане активно пользуются и голосовой связью – они ежедневно проговаривают около 3 тыс. минут, в том числе с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«За 2022 год цифровыми сервисами, благодаря госпрограммам, были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек – в совокупности это более 27 тыс. жителей. Также в прошлом году были завершены работы по обеспечению сотовой связью «белых пятен» на автомобильных дорогах общей протяженностью 65 километров. К концу 2025 года мы планируем «закрыть» 99,9% региональных трасс Пермского края», – отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

В ближайших планах краевых властей и МегаФона – обеспечить услугами мобильной связи еще шесть населенных пунктов, где проживает от 200 до 500 жителей. Оператор не только построит, но и будет вести постоянную техническую поддержку объектов связи.

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