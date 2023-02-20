На Кубани за сутки выявили 87 случаев СOVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 34 заболевших, в Новороссийске — 10, в Армавире — девять, в Тбилисском районе — семь. В Сочи заразились пять человек, в Тимашевском районе — четыре, в Ейском, Калининском и Тихорецком районах — по три, в Крыловском и Курганинском — по два. Еще по одном зараженному зарегистрировали в Геленджике, Динском, Павловском, Приморско-Ахтарском и Славянском районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находится 1 241 человек, в стационарах — 216 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 348 168 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 335 560 человек, скончались — 11 151 пациент.

Татьяна Ручкина

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