Ульяновская «Волга» досрочно вышла в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Команда даже в случае поражений в оставшихся трех матчах кругового турнира сохранит за собой минимум восьмое место в турнирной таблице.

В субботу, 18 февраля, хоккеисты «Волги» на выезде победили красноярский «Енисей» со счетом 6:2. В настоящее время ульяновский коллектив с 36 очками находится на седьмой позиции. Расположившаяся на шестой строчке иркутская «Байкал-Энергия» набрала 37 баллов. Казанское «Ак Барс-Динамо» с 30 очками занимает восьмое место.

Андрей Сазонов