Инвесторы нацелились на короткие позиции

Инвесторы замерли в ожидании обращения президента Федеральному собранию. Владимир Путин должен обратиться к парламенту 21 февраля. Когда эта дата стала известна, на рынке началась масштабная распродажа. Индекс Мосбиржи понес крупнейшие однодневные потери за последние четыре месяца. О повестке послания известно немного. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент даст оценку специальной военной операции, международной ситуации и перспективам развития страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что будут делать инвесторы перед выступлением? И как заработать на послании? Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что 20 февраля новых распродаж не будет:

«Часто бывает, что инвесторы и спекулянты совершают короткие позиции продажи в преддверии какого-то важного события, а на самом событии происходит обратное движение. В данном случае рынки могут пойти вверх. Обычно в последний день перед такими важными мероприятиями, как послание Федеральному собранию, объемы торгов падают.

Движение вниз на опасениях и геополитических рисках уже произошло. Индекс Мосбиржи потерял 5% с локального максимума и уже находится в боковике. 20 февраля динамика будет соответствующая. Не стоит ждать, что какие-то фундаментальные причины, новостной фон будут влиять на торги. Скорее всего, это будет рынок спекулянтов.

В текущей ситуации выступление президента, вероятно, будет позитивно для рынка как коррекционное движение от уже состоявшегося падения. Риски неопределенности именно политических последствий, наверное, уже заложены в индексе Мосбиржи. Не будет и какого-то разделения по эшелонам, движение пойдет широким фронтом по всем фишкам. Возможно, это будет игра именно на индексе столичной площадки, на соответствующем фьючерсе».

Согласно Конституции, президент обязан обращаться к Федеральному собранию каждый год. Пресс-секретарь Владимира Путина обещал, что правило не будет нарушено и в 2022-м, однако выступление так и не состоялось. Некоторые СМИ утверждали, что президент якобы готовится во время послания объявить всеобщую мобилизацию, однако в Кремле это отрицают.

Сейчас инвесторы не ждут негатива от выступления главы государства, но на этой неделе есть и другие события, которые могут повлиять на рынок, говорит директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«20 февраля торгов в США не будет. В этой связи российский рынок может еще и подрасти. Ожидать дальнейшего снижения без озвучивания каких-то новостей геополитического плана не приходится. Уже дальше, исходя из информационного фона, акции будут отыгрывать ростом или снижением. Но в текущей ситуации, по крайней мере, по тем комментариям, которые были в преддверии послания, можно ожидать, что риторика будет носить достаточно сглаженный характер, так что рынки могут и отскочить.

Что касается покупки в данный момент, в целом это спекулятивно. Кроме того, 21 февраля в Польше выступит президент США Джо Байден, разговор будет о России. В этом отношении тоже можно ожидать каких-то новостей. Евросоюз в эти дни может и озвучить новую санкционную повестку. То есть каких-то негативных новостей вполне может хватить, чтобы рынки увеличили волатильность. Но существенных распродаж без объявлений наших политиков ждать не придется».

Ожидается, что оглашение послания президента начнется 21 февраля в 12 часов дня. А на следующий день, 22 февраля, состоится масштабный митинг-концерт. Его тема пока неизвестна.

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Иван Якунин