На торги выставлено более 130 участков Проинвестбанка в Добрянском районе

В Прикамье на торги выставлены земельные участки Проинвестбанка, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. На аукционы выставили 131 лот, в каждый из которых входит по одному, два или три участка площадью от 1 тыс. кв. м. Земли предназначены для возведения индивидуальных домов, жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства. Стоимость одного лота варьируется от 143 тыс. до 663 тыс. руб. Все участки расположены в Добрянском районе — деревнях Городище и Залесная. Открытые аукционы состоятся 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Весной 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. Затем регулятор обратился с заявлением о введении в отношении кредитной организации процедуры конкурсного производства. В конце декабря 2021 года Арбитражный суд Пермского края эти требования удовлетворил. В марте 2022-го Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о признании ПАО несостоятельным. В соответствии с решением апелляции, банк подлежит принудительной ликвидации. Летом 2022 года на собрании комитета кредиторов Проинвестбанка было принято решение о реализации имущества АКБ.