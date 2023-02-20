Театр «Мюзик-холл» потратит почти 25 млн рублей на переезд перед трехлетним ремонтом

Санкт-Петербургский театр «Мюзик-холл» перед началом трехлетнего ремонта ищет подрядчика, который организует его переезд. Подать заявки на конкурс можно до 21 февраля, его максимальная цена составляет 24,3 млн рублей, обратил внимание «Деловой Петербург».

Поставщик в рамках контракта упакует около 6 тыс. кубометров имущества театра весом около 100 тонн и развезет по девяти адресам, среди которых жилые дома, несколько административных зданий, а также Дворец искусств Ленинградской области и Дворец культуры им. Ленсовета. Из «Мюзик-холла» вывезут мебель, сейфы, бытовое и сценическое оборудование, архивные документы, канцелярию, театральные костюмы и музыкальные инструменты.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что реконструкцией петербургского «Мюзик-Холла» займется ПСБ «Жилстрой» за 9,5 млрд руб. Работы планируется завершить до 10 декабря 2025 года.

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