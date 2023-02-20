Причиной аварии на Крымском мосту стал выезд на встречную полосу

Причиной аварии на Крымском мосту, в которой погибли три человека, стал выезд одой из машин на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Крыму.

Авария произошла 20 февраля около 7:35 на подъезде к аркам со стороны Крыма. По предварительным данным, водитель «Лады» 1996 года рождения двигался со стороны республики в сторону Краснодарского края. Он выехал на встречную полосу, из-за этого произошло лобовое столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения. После этого с ними столкнулся автомобиль «Жигули».

Водитель и два пассажира «Лады» - 24-летняя девушка и 32-летний мужчина - погибли. Водитель автомобиля Hyundai Starex был госпитализирован. Водитель и пассажиры «Жигулей» не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Из-за аварии движение по Крымскому мосту было приостановлено. Через некоторое время его восстановили. Сейчас движение автомобилей ограничено.

Татьяна Ручкина

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