За год в Казани сумма административных штрафов уменьшилась на 13%

По итогам 2022 года в Казани сумма административных штрафов составила 333 млн руб., что на 13% меньше, чем за год до этого. Об этом говорится в сообщении мэрии. Из общей суммы 236,4 млн руб. поступило в бюджет Казани.

Всего за год административные комиссии города рассмотрели 106,5 тыс. дел по нарушениям КоАП Татарстана, что на 10,5 тыс. больше, чем за год до этого. Более половины (64%) рассмотренных материалов поступили от комитета по транспорту Казани – 69 тыс. материалов. В частности, в 2022 году в Казани с помощью фото- и видеофиксации вынесли 68,9 тыс. постановлений за неуплату муниципальных стоянок и 22,5 тыс. постановлений за парковку на «зеленой зоне».

Добровольная уплата административных штрафов в 2022 году составила свыше 185 млн руб., что на 9% больше, чем в 2021-м.

"Ъ-Казань"