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На ремонт 13 мостов и путепроводов Волгоградской области предусмотрено 1,8 млрд рублей

В этом году в Волгоградской области начнется ремонт 13 мостов и путепроводов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы будут проводиться в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Запланированы комплексное восстановление мостов через реки Кардаил в Новониколаевском районе, Тишанка в Михайловке, Черная в Даниловском районе, Кленовка в Жирновском районе. Пройдет ремонт путепроводов Новоаннинского и на 12-м км трассы «Волгоград-Котельниково» в Октябрьском районе. Еще четыре путепровода будут ремонтировать на территории областного центра - № 8 и № 6 на III-й Продольной магистрали, через железнодорожные пути у станции Сарепта, и Марийском путепроводе (через железнодорожные пути по ул.40 лет ВЛКСМ).

На эти работы предусмотрено 1,8 млрд руб.

Марина Ковалева

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