Итоги конкурса на ликвидацию свалки в Кумертау оспаривают в УФАС

Управление ФАС по Башкирии 21 февраля намерено рассмотреть две жалобы на конкурс по выбору подрядчика ликвидации несанкционированной свалки в Кумертау площадью 10,28 га, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчиком является министерство природопользования и экологии Башкирии. Начальная цена контракта определена в 324,8 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». 14 февраля был заключен контракт с рязанским ООО «СМ-строй» (принадлежит Михаилу Савосину), но закупка приостановлена из-за жалоб московского ООО «Унистрой» и новошахтинского ООО «Шахтастрой», которые поступили 15 февраля.

«Унистрой» считает, что «СМ-строй» не имеет опыта выполнения работ по рекультивации. Компания является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства с первым уровнем ответственности, согласно которому сумма контракта не превышает 60 млн руб.

«Шахтастрой» также полагает, что конкурсной комиссией был неправомерно учтен опыт победителя, в его заявке были завышены баллы по критерию квалификации, следовательно, «СМ-строй» неправомерно был признан победителем. Заявитель отмечает, что по другой закупке, на рекультивацию свалки в Цимлянске Ростовской области, комиссия выявила, что «СМ-строй» предоставил недостоверные сведения о своей квалификации. «У заявителя есть основания полагать, что победителем по текущей закупке также были предоставлены недостоверные сведения о своей квалификации», — указано в жалобе.

Компании просят отменить итоги конкурса и провести внеплановую проверку закупки.

ООО «Унистрой», по данным СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2010 года. Компания, занимается строительством и принадлежит Семену Фаерштейну. Выручка в 2021 году составила 318,28 млн руб., чистая прибыль — 10,29 млн руб.

ООО «Шахтастрой» зарегистрировано в марте 2013 года. Компания занимается земляными работами. 55% принадлежит Вараздату Ацагорцяну, 45% — Рустаму Авагяну. В 2021 году выручка составила 1,12 млрд руб., чистая прибыль — 41,45 млн руб.

Майя Иванова

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