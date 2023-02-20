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Участок улицы в Кургане из-за ремонта сетей закроют для движения до середины июня

С 21 февраля в Кургане закроют для движения участок улицы Коли Мяготина от дома №75 до улицы Зорге. Ограничения вводятся до 15 июня по причине замены ветхих водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщают в водоснабжающей компании «Водный союз».

Выполнять работы на участке будет ООО «СМК “Артель”». После замены сетей на участке улицы Коли Мяготина уложат новый асфальт.

В 2022 году Фонд национального благосостояния выделил АО «Водный союз» льготный кредит на 265,8 млн руб. на реконструкцию сетей водоснабжения и канализации по улице Коли Мяготина на участках общей длиной 3,5 км.

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