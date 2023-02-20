На геотехнический мониторинг здания ЦУРа в Уфе потратят 2,7 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» выбрало подрядчика для проведения геотехнического мониторинга «временного здания», расположенного на земельном участке площадью 6,1 га на улице Тукаева в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Известно, что «временным» статусом обладает здание Центра управления республикой. Оно находится на склоне реки Белой, рядом с Домом республики.

Победителем аукциона назначено ООО «Геоплюс». Работы будут выполнены за 2,7 млн руб. при начальной стоимости контракта 2,9 млн руб. (дисконт составил 6%).

Согласно техзаданию, исполнитель до 20 декабря 2025 года должен вести мониторинг перемещений грунта в зоне объекта, смещений объекта и его крен.

Здание ЦУРа было открыто в 2021 году. Стоимость строительства составила около 1 млрд руб.

ООО «Геоплюс» зарегистрировано в мае 2005 года в Уфе. Компания специализируется на землеустройстве. Учредитель — Айдар Нафиков. В 2021 году при выручке 6,6 млн руб. убыток компании составил 5,1 млн руб.

Венера Хисамова

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