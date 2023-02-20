Коммунальщики за выходные вывезли с улиц Воронежа почти 10 тыс. кубометров снега

В мэрии Воронежа отчитались об уборке улиц города после очередных снежных выходных. Как сообщили в ее пресс-службе, за субботу и воскресенье, в том числе в смену в ночь на понедельник, коммунальные службы вывезли свыше 9,5 тыс. кубометров снега.

5 тыс. кубометров было вывезено в ночь с воскресенья на понедельник, в городе работали 192 единицы коммунальной техники. Они «обрабатывали улично-дорожную сеть, сгребали образовавшуюся в результате работы противогололедных материалов снежную кашу, формировали валы и вывозили снег на полигоны», сообщили в мэрии.

За последнюю ночь было израсходовано более 1,4 тыс. т песко-соляной смеси, а всего за выходные — порядка 5,2 тыс. т.

В мэрии заверили, что в понедельник коммунальные службы продолжат уборку города, «увеличив количество» рабочих и малой коммунальной техники для очистки тротуаров, остановок, подходов к пешеходным переходам и социальным учреждениям

По прогнозам синоптиков, снег в Воронеже и области возможен еще каждый день в последнюю неделю февраля. В среду и четверг в областном центре прогнозируются морозы до -8-11 градусов днем и -10-15 градусов ночью.

Сергей Калашников

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