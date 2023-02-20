За сутки в Саратовской области выявлено 338 случаев COVID-19

В Саратовской области зарегистрировано 338 новых случаев COVID-19, один из них сопровождается пневмонией, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 308863, выздоровлением завершился 300551 из них, в том числе за сутки — 348.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (169 случаев), Балаковском (76), Энгельсском (41) и Балашовском (11) районах.

Среди новых пациентов 37 детей и подростков и 110 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева