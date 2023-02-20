1 марта в Уфе начнется рассмотрение дела Лилии Чанышевой

Предварительное заседание по уголовному делу в отношении экс-руководителя штаба Алексея Навального (штабы Алексея Навального признаны экстремистскими, ликвидированы и запрещены) Лилии Чанышевой назначено к рассмотрению в Кировском райсуде Уфы 1 марта. Об этом сообщил в соцсетях ее супруг Алмаз Гатин. По его информации, рассматривать дело будет судья Азамат Бикчурин, который в ноябре 2021 года избрал ей меру пресечения в виде ареста. На сайте суда информации о назначении дела еще нет.

После ареста Лилию Чанышеву этапировали в СИЗО №6 Москвы. Активистку обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). На прошлой неделе стало известно, что на время слушаний Лилию Чанышеву перевезут из Москвы в уфимский СИЗО.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте