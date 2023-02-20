На набережной Обводного канала в Петербурге произошла массовая драка со стрельбой

Несколько десятков человек стали участниками массовой драки в Санкт-Петербурге у отеля на набережной Обводного канала. Сотрудники полиции задержали шестерых человек, о деталях конфликта сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в бутик-отеле «Гамма» около 17:00 19 февраля. Участники массовой драки, которая началась незадолго до свадьбы, применили травматическое оружие. В то же время на сайте Gamma было заявлено праздничное мероприятие по случаю пятилетия отеля.

В больницу обратились двое пострадавших. У одного из них была рана в поясничной области, а другому диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также ушиб мягких тканей головы и шеи.

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