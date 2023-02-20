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В Саратовской области семья госпитализирована с отравлением угарным газом

В Марксе Саратовской области началась проверка по факту отравления угарным газом семьи. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, 19 февраля службой скорой помощи в больницу из квартиры дома в Маркса была госпитализирована семья, в том числе двое детей. У всех наблюдались симптомы отравления угарным газом.

Сотрудники газовой компании провели обследование вентиляционных каналов.

По результатам проверки будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования и управляющей компании.

Марина Ковалева

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