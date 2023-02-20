Дом студенческих отрядов начал работать в бывшей заводской амбулатории в Ижевске

17 февраля в столице Удмуртии начал работу Дом студенческих отрядов, который расположился в здании бывшей заводской амбулатории по улице Вадима Сивкова. Как сообщает пресс-служба администрации города, в помещении провели системы обеспечения пожарной безопасности, отремонтировали крышу, закупили мебель и технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В «СО.Здании» начал работу коворкинг, фото- и студия звукозаписи, рабочие кабинеты, а также в скором времени откроется музей студенческих отрядов. Здесь студенческие отряды могут проводить мероприятия, искать партнеров для реализации инновационных социально-значимых проектов или коммерческих стартапов.

Как отметил руководитель агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов, открытие мультиформатного пространства «СО.Здание» — долгожданное событие. «Здесь есть возможность встречаться, общаться, творить и делиться идеями. Студенческие отряды — одни из самых надежных партнеров агентства по молодежной политике, поэтому совместно с Правительством республики мы поддерживаем их инициативы»»,— отметил господин Выстребов.

Напомним, дом №177 по ул. В. Сивкова построили в 1870-х годах. В советский период в нем помещалась амбулатория Ижевского комитета Общества Красного Креста. Во второй половине XX века здесь размещался кожно-венерический диспансер, позднее начала работать централизованная бухгалтерия минздрава Удмуртии. В 2001 году бывшая заводская амбулатория получила статус памятника истории и культуры местного значения.