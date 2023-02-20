«Во фразе "отменить нельзя разговаривать" запятая еще не поставлена»

В Германии завершилась традиционная международная конференция в Мюнхене, посвященная безопасности. Второй год подряд она прошла без участия России. Главной темой встречи ожидаемо стал конфликт на Украине. Западные политики обсудили вопрос военной помощи Киеву. Британский премьер Риши Сунак призвал удвоить поставки оружия и техники. О поддержке говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь признал, что вооружение Киева несет риск эскалации конфликта, но счел это меньшей угрозой для членов альянса, чем «победу Путина». В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что столкновение Москвы и Киева «не закончится военным путем», и сторонам необходимо вернуться за стол переговоров. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что итоги Мюнхенской конференции наглядно показывают, как изменился мир после начала военного конфликта Украины и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Если экс-президент США Дональд Трамп следил за дискуссиями на Мюнхенской конференции, то наверняка время от времени восклицал что-то в стиле «наконец-то до них дошло». Со сцены конференц-зала в отеле Bayerischer Hof канцлер Шольц, президент Макрон и другие ораторы говорили не просто общие фразы про «единый европейский дом», а делились конкретными планами по перевооружению и развитию оборонной отрасли.

То, чего много лет не удавалось американцам, раз за разом уговаривавших своих европейских партнеров увеличить военные бюджеты, с легкостью получилось у Москвы всего за один год. Последнее десятилетие конференция была посвящена безопасности, скорее, номинально. С трибуны куда чаще говорили про зеленую экономику или помощь развивающимся странам. В это раз все было иначе. Напряжение в связи с приближающейся годовщиной 24 февраля ощущалось постоянно.

Один за другим выступающие утверждали, что хотя военный конфликт России с Украиной далек от завершения, но своих целей президент Путин в любом случае не добился. Вопреки его заявлениям 2022 года, НАТО приближается к российским границам, Украина получает все более современное оружие, а система безопасности континента в целом требует серьезной ревизии.

Похоже, последний пункт становится точкой консенсуса Кремля и глобального Запада. Ни у кого нет сомнений в том, что существующий порядок не отвечает вызовам времени, и поэтому новая концепция европейской архитектуры безопасности должна быть как можно скорее разработана и реализована. Вот только в Москве считают, что миропорядок должен соответствовать интересам России, а в Мюнхене все больше говорили о факторе российской угрозы как главной проблеме континентальной стабильности.

С другой стороны, европейцы считают, что без Москвы полноценный и надежный мир невозможен. Говорить с Россией надо, и это для Запада аксиома, а вот когда, как и с кем, похоже, неразрешимая теорема. К слову, Россия уже второй раз подряд не участвует в конференции. В 2022 году мы сами отказались, а в нынешнем нас, как говорится, отрицательно пригласили. Организаторы так и заявили, что «не хотят давать площадку для российской пропаганды». В итоге вместо официальной делегации в Мюнхен приехали представители несистемной оппозиции.

Получилось символично. На сцене, где когда-то выступал со своей знаменитой речью Владимир Путин, дискутировали объявленные Минюстом иностранными агентами Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Вряд ли это позволяет говорить о какой-то глобальной ставке на оппозицию. Скорее, речь идет о политической шпильке Кремлю, а заодно и украинцам с прибалтами, регулярно рассуждающим про отмену всего российского, включая людей, не обращая внимание на политические взгляды и места их нынешнего проживания.

Все-таки во фразе «отменить нельзя разговаривать» запятая еще не поставлена. Но вне зависимости от результатов военных действий, Россия, Украина и прочие соседи не переедут в другое полушарие, а продолжат граничить друг с другом. Впрочем, как и февральская Мюнхенская конференция по безопасности отныне всегда будет проходить в очередную годовщину начала конфликта между некогда братскими народами.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".