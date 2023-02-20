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Коммерсантъ FM
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«Во фразе "отменить нельзя разговаривать" запятая еще не поставлена»

Михаил Гуревич — о Мюнхенской конференции по безопасности без России

В Германии завершилась традиционная международная конференция в Мюнхене, посвященная безопасности. Второй год подряд она прошла без участия России. Главной темой встречи ожидаемо стал конфликт на Украине. Западные политики обсудили вопрос военной помощи Киеву. Британский премьер Риши Сунак призвал удвоить поставки оружия и техники. О поддержке говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь признал, что вооружение Киева несет риск эскалации конфликта, но счел это меньшей угрозой для членов альянса, чем «победу Путина». В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что столкновение Москвы и Киева «не закончится военным путем», и сторонам необходимо вернуться за стол переговоров. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что итоги Мюнхенской конференции наглядно показывают, как изменился мир после начала военного конфликта Украины и России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Если экс-президент США Дональд Трамп следил за дискуссиями на Мюнхенской конференции, то наверняка время от времени восклицал что-то в стиле «наконец-то до них дошло». Со сцены конференц-зала в отеле Bayerischer Hof канцлер Шольц, президент Макрон и другие ораторы говорили не просто общие фразы про «единый европейский дом», а делились конкретными планами по перевооружению и развитию оборонной отрасли.

Как прошла конференция по безопасности в Мюнхене

Как прошла конференция по безопасности в Мюнхене

То, чего много лет не удавалось американцам, раз за разом уговаривавших своих европейских партнеров увеличить военные бюджеты, с легкостью получилось у Москвы всего за один год. Последнее десятилетие конференция была посвящена безопасности, скорее, номинально. С трибуны куда чаще говорили про зеленую экономику или помощь развивающимся странам. В это раз все было иначе. Напряжение в связи с приближающейся годовщиной 24 февраля ощущалось постоянно.

Один за другим выступающие утверждали, что хотя военный конфликт России с Украиной далек от завершения, но своих целей президент Путин в любом случае не добился. Вопреки его заявлениям 2022 года, НАТО приближается к российским границам, Украина получает все более современное оружие, а система безопасности континента в целом требует серьезной ревизии.

Похоже, последний пункт становится точкой консенсуса Кремля и глобального Запада. Ни у кого нет сомнений в том, что существующий порядок не отвечает вызовам времени, и поэтому новая концепция европейской архитектуры безопасности должна быть как можно скорее разработана и реализована. Вот только в Москве считают, что миропорядок должен соответствовать интересам России, а в Мюнхене все больше говорили о факторе российской угрозы как главной проблеме континентальной стабильности.

С другой стороны, европейцы считают, что без Москвы полноценный и надежный мир невозможен. Говорить с Россией надо, и это для Запада аксиома, а вот когда, как и с кем, похоже, неразрешимая теорема. К слову, Россия уже второй раз подряд не участвует в конференции. В 2022 году мы сами отказались, а в нынешнем нас, как говорится, отрицательно пригласили. Организаторы так и заявили, что «не хотят давать площадку для российской пропаганды». В итоге вместо официальной делегации в Мюнхен приехали представители несистемной оппозиции.

Как главный дипломат КНР взялся за украинское урегулирование

Как главный дипломат КНР взялся за украинское урегулирование

Получилось символично. На сцене, где когда-то выступал со своей знаменитой речью Владимир Путин, дискутировали объявленные Минюстом иностранными агентами Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Вряд ли это позволяет говорить о какой-то глобальной ставке на оппозицию. Скорее, речь идет о политической шпильке Кремлю, а заодно и украинцам с прибалтами, регулярно рассуждающим про отмену всего российского, включая людей, не обращая внимание на политические взгляды и места их нынешнего проживания.

Все-таки во фразе «отменить нельзя разговаривать» запятая еще не поставлена. Но вне зависимости от результатов военных действий, Россия, Украина и прочие соседи не переедут в другое полушарие, а продолжат граничить друг с другом. Впрочем, как и февральская Мюнхенская конференция по безопасности отныне всегда будет проходить в очередную годовщину начала конфликта между некогда братскими народами.

Фотогалерея

Мюнхенская конференция по безопасности

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр обороны Германии Борис Писториус, американский сенатор Джинн Шейхин и президент Латвии Эгилс Левитс на конференции

Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр обороны Германии Борис Писториус, американский сенатор Джинн Шейхин и президент Латвии Эгилс Левитс на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в режиме видеоконференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Чехии Петр Павел (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Флаги стран-участниц 59-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Кэрри

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (второй слева) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр обороны Германии Борис Писториус, американский сенатор Джинн Шейхин и президент Латвии Эгилс Левитс на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (в центре) и депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: российские оппозиционеры Жанна Немцова (с микрофоном), Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом), соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова и Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Журналистка Жанна Немцова (справа) и историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова на конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Историк, публицист, соучредитель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Ирина Щербакова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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