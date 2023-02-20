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Суд прекратил дело о банкротстве «Ярославского АТП»

Арбитражный суд Ярославской области отказался вводить на АО «Ярославское АТП» внешнее наблюдение и прекратил дело о банкротстве предприятия. Определение суда вынесено 16 февраля 2023 года.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Иск о банкротстве транспортного предприятия, собственником которого является правительство Ярославской области, был подан АО «Группа компаний «ЕКС». Истец изначально ссылался на уже вступившее в силу решение арбитража, согласно которому «Ярославское АТП» должно было заплатить ГК «ЕКС» 17,62 млн руб. основного долга, 1,78 млн руб. неустойки за период с 31 марта 2021 года по 31 марта 2022 года. В связи с неуплатой долга истец требовал ввести на автотранспортном предприятии внешнее наблюдение.

На момент рассмотрения иска по существу выяснилось, что основной долг в сумме 17,62 млн «Ярославское АТП» погасило, других кредиторов в дело не вступило. Что касается наличия долга по неустойке, то суд счел, что это «не имеет правового значения в целях установления признаков банкротства АО «Ярославское АТП». Потому в иске ГК «ЕКС» было отказано.

Андрей Иванов

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