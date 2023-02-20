Московский бизнесмен купил в Петербурге отделение банка-банкрота за 88 млн рублей

Бывшее отделение Энергомашбанка на Караванной улице, 1 продано с дисконтом московскому предпринимателю Владимиру Алексееву, в прошлом владельцу петербургской арт-галереи. Об этом 20 февраля сообщает «Деловой Петербург».

Отделение Энергомашбанка было продано агентством по страхованию вкладов (АСВ), в сентябре 2021 года его признали банкротом. Площадь офиса составляла 415,7 кв. м., а итоговая цена после 20% дисконта 87,8 млн руб. Помимо недвижимости, в состав лота вошло иное имущество банка, включая три красных дивана, стулья, обогреватели, мониторы и другое.

Остальные офисы банк предпочитал арендовать, в том числе у собственных экс–акционеров. Исторически в здании на Караванной улице располагалось АО «НИИТМАШ», среди акционеров которого упоминался бывший председатель совета директоров Энергомашбанка и ныне депутат ЗакСа Ленобласти Андрей Лебедев.

Покупателем выступил московский бизнесмен Владимир Алексеев, который по данным Контур.Фокус является учредителем нескольких столичных и петербургских компаний, включая ООО «АРКА арт галерея». С 2004 года оно выступало операционным юрлицом выставочного пространства на Большой Морской улице, где сегодня размещены Музей восковых фигур и кафе, сама галерея функционирует только онлайн.

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