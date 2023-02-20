Депутаты Башкирии предложили ужесточить ответственность за завышение платежей за ЖКУ

Курултай Башкирии разработал проект федерального закона об ужесточении ответственности за завышение платежей за коммунальные услуги. Изменения предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. После получения заключения от правительства РФ законопроект будет внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Согласно Жилищному кодексу РФ, при завышении платы за ЖКУ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. Однако на практике штрафы не выплачиваются, так как нет победительного механизма. Депутаты предложили ввести административные санкции за неуплату таких штрафов и «разбудить спящую правовую норму». За нарушение сроков уплаты штрафа законопроект предусматривает административное взыскание с должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., с юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. За неуплату штрафа в течение более двух месяцев со дня получения обращения от собственника наказание для должностных лиц составит 20 тыс. руб. и 150 тысяч — для юрлиц. За повторные правонарушения, соответственно, суммы увеличатся до 30 тыс. руб. и 200 тыс. руб. Если должностное лицо допускает правонарушение более трех раз, его предлагается дисквалифицировать на срок от года до трех лет.

Влада Шипилова

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