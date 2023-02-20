По поручению председателя СК РФ проверяется информация об отсутствии ресурсообеспечения в Среднеахтубинском районе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об отсутствии необходимой инфраструктуры в некоторых населенных пунктах Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета.

В комментариях в соцсети пользователь сообщил об отсутствии в деревнях Среднеахтубинского района жизненно необходимого ресурсообеспечения - пересохли колодцы с водой, а централизованное водо- и газоснабжение не проведено. Обращения в уполномоченные структуры результатов не дают.

В СУ СК России по Волгоградской области по изложенным доводам началась процессуальная проверка.

Руководителю управления Василию Семенову поручено доложить о ее результатах.

Марина Ковалева