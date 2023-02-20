Роман Бусаргин рекомендовал уволить замглавы по экономике в пяти районах области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин по итогам анализа эффективности работы муниципальных чиновников по исполнению бюджета рекомендовал освободить от занимаемой должности заместителей глав по экономике в районах-аутсайдерах. Это первое – пятое места с конца рейтинга, уточняет пресс-служба главы региона.

Среди аутсайдеров оказались Балтайский, Новобурасский, Краснокутский, Хвалынский и Самойловский районы.

Выговоры получат замы по экономике в Духовницком, Краснопартизанском, Ершовском, Балашовском, Перелюбском, Вольском, Красноармейском и Екатериновском районах.

«Вышеназванные должностные лица подвели земляков. Из-за их бездействия где-то не хватило денег на проектирование социальных объектов или ремонт местных дорог, не решаются проблемы, волнующие жителей», - отметил Роман Бусаргин.

Марина Ковалева