Приготовление блинов в Удмуртии стало дороже на 7% за год

В Удмуртии стоимость блинов, изготовленных по классическому рецепту, в 2023 году выросла на 7% и составила 153 руб., сообщает Удмуртстат. Среди продуктов за год значительно выросла стоимость поваренной соли — 19%, молока — 14%, сливочного масла — 11%. Однако куриные яйца стали дешевле на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Стоимость начинки в виде творога составила 320 руб. за кг, сметаны — 236 руб., варенья, джема и повидла — 368 руб., сгущенного молока — 353 руб., меда — 414 руб., икры — 4 801 руб.