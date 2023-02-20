В Башкирии в 3,5 раза уменьшилось количество поддельных банкнот

В Башкирии за прошлый год выявили 174 поддельные денежные купюры, из них 138 номиналом 5 тыс. руб., 14 шт. по 1 тыс. руб., еще 12 шт. — по 2 тыс. руб. Это в три с половиной раза меньше, чем в 2021 году — тогда было выявлено 622 фальшивые банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По словам заместителя управляющего отделением Нацбанка по Башкирии Егора Михтанюка, основными местами для распространения подделок остаются рынки или мелкие магазины, из-за отсутствия у продавцов детектора банкнот. «У всех купюр есть признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Мы рекомендуем проверять минимум три — их можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне», — отметил он.

Карина Мамаева

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