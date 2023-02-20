На Кубани вдвое увеличат субсидии на закупку сельхозтехники

В 2023 году в Краснодарском крае финансирование краевой программы субсидирования закупки отечественной сельхозтехники увеличится вдвое, с 40 млн до 80 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новую краевую программу ввели в прошлом году. Она субсидирует 10% затрат на покупку сельскохозяйственной техники, произведенной в России и дружественных странах. За счет обновления парка планомерно увеличивается энергообеспеченность. Сейчас она составляет почти 200 лошадиных сил на 100 га пашни, что является одним из самых высоких показателей в стране.

«Своевременное обновление парка машин позволяет качественно проводить посевные кампании, собирать рекордные урожаи, укрепляя статус региона как главного гаранта продовольственной безопасности России»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2022 году при краевой поддержке 126 сельхозпроизводителей приобрели более 200 единиц техники. В хозяйствах агропромышленного комплекса региона насчитывается 37 тыс. посевных и почвообрабатывающих машин, 29,5 тыс. тракторов, 12 тыс. грузовых автомобилей, а также более 7 тыс. зерноуборочных и 550 кормоуборочных комбайнов.

Татьяна Ручкина

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